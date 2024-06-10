«Хлопотное событие»: Владимир Пресняков вместе с семьей покинул Россию

Известный певец Владимир Пресняков вместе с супругой Натальей Подольской и детьми улетел из России. Соответствующая публикация появилась в микроблоге жены музыканта.

По словам Подольской, в настоящий момент они находятся в Турции.

«Отдых всей семьей — долгожданное, но и очень хлопотное событие. В этот раз мы отправились в отель в Бодруме, где давно хотели побывать», — рассказала певица.

Напомним, Владимир Пресняков и Наталья Подольская поженились в 2010 году. В 2015-м у пары родился сын Артемий, а в 2020-м артистка подарила мужу младшего сына Ивана. У исполнителя также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

Ранее Владимир Пресняков впервые рассказал о жизни старшего сына от Орбакайте в США.

Также сообщалось, что сын телеведущей Анфисы Чеховой покинул Россию и уехал к своему отцу.