Россияне выбрали новую королеву эстрады на смену переехавшей в Израиль Пугачевой

На ПМЭФ-2024 назвали новую королеву российской эстрады. Участники мероприятия приняли решение, что этот титул заслуживает Любовь Успенская, а не уехавшая в Израиль Алла Пугачева.

В Петербурге проходит международный экономический форум, который не первый год посещают звезды отечественного шоу-бизнеса. 5 июня в рамках мероприятия был организован закрытый прием для гостей, на котором выступила Любовь Успенская. По информации корреспондента NEWS.ru, певица настолько впечатлила публику, что после ее назвали новой королевой эстрады.

«Какая Пугачева, кто это? Есть Успенская», - заявили участники ПМЭФ-2024.

Напомним, что до 2022 года титул королевы принадлежал Алле Пугачевой. Многие ее также называли Примадонной. Однако после начала СВО артистка предпочла уехать из страны, при этом назвав россиян «холопами и рабами». Теперь Алла Борисовна проживает в Израиле вместе с семьей и возвращается на Родину только по рабочим вопросам. По слухам, следующий визит певицы состоится этим летом.

Ранее Любовь Успенская рассказала, как сблизилась с представителем МИД РФ Марией Захаровой.