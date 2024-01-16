«Заканчивали снимать в 3 часа ночи»: Этери Тутберидзе рассказала о работе на ТВ

Тренер Этери Тутберидзе по ночам снималась в шоу про похудение «Большие девочки». Об этом сообщает издание Sports.ru.

16 января стало известно о том, что тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе снялась в шоу «Большие девочки». Наставница многих чемпионок будет помогать участницам в борьбе с лишним весом. Как выяснилось, Этери не сразу согласилась на съемки в проекте.

Для Тутберидзе было важно, чтобы работа на ТВ не мешала тренировочному процессу. Вот почему она появлялась на съемочной площадке только по ночам. Этери не скрывает, что ей было тяжело в таком напряженном графике.

«Обычно мы заканчивали снимать в 3 часа ночи, а один выпуск затянулся вообще до утра. Ехала домой на автомате, пару раз чуть не заснула за рулем», — высказалась тренер по фигурному катанию.

Ранее сообщалось о том, что Этери Тутберидзе уволила хореографа Алексея Железнякова, ставившего номера Алине Загитовой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за номера Камилы Валиевой на шоу.