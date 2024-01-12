Украинская певица Соловий устроила скандал из-за номера Камилы Валиевой на шоу

Украинская певица Христина Соловий устроила скандал из-за номера Камилы Валиевой на шоу. Об этом сообщает издание mk.ru.

Не так давно чемпионка Европы по фигурному катанию выступила на шоу под музыку из песни «Держи». Узнав об этом, Соловий устроила скандал. Певица заявила, что в номере использовалась ее музыка. Однако согласия на это она не давала. Теперь артистка требует разбирательств и разыскивает юридических лиц, причастных к созданию шоу.

На данный момент ни Валиева, ни ее представители никак не комментировали произошедшую ситуацию.

Ранее сообщалось о том, что WADA продолжает настаивать на четырехлетней дисквалификации Валиевой. Напомним, что в 2022 году спортсменка угодила в допинг-скандал. Во время Олимпийских игр выяснилось, что в пробе Камилы найдено запрещенное вещество. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что жена Константина Хабенского в день его 52-летия рассказала о недоброжелателях.