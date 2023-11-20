Этери Тутберидзе уволила хореографа Железнякова, ставившего номера Загитовой

Этери Тутберидзе уволила хореографа Алексея Железнякова, ставившего номера Алине Загитовой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инсайдера.

Алексей Железняков долгое время был бессменным хореографом в группе Этери Тутберидзе. Он занимался танцами со многими именитыми фигуристками. Речь идет про Евгению Медведеву, Алину Загитову, Анну Щербакову, Алену Косторную и Камилу Валиеву. Однако недавно сотрудничество Алексея и Этери подошло к концу. Что стало причиной этого — источник информации не уточнил. Вместо этого он отметил, что тренер по фигурному катанию выступила инициатором расставания.

На данный момент ни Железняков, ни Тутберидзе никак не комментировали ситуацию.

Ранее Этери Тутберидзе впервые рассказала, как допинг-скандал изменил Камилу Валиеву. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что фигуристка Алина Загитова появилась на людях в прозрачном кружевном платье и шубе.