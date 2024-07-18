«Займитесь своей башкой!»: Анна Семенович жестко ответила хейтерам ее танцевального видео

Известная российская певица Анна Семенович отреагировала на критику видео с ее танцами. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

По мнению артистки, авторами негативных комментариев являются «несчастные» люди, которые способны лишь на критику успешных личностей.

«Говорить гадости красивой, молодой, востребованной женщине, которая круто танцует, умеет любить, которая любима мужчиной, зрителями, у которой миллионы подписчиков, много концертов. Вы ничего не умеете, лежите дома и пишете гадости! Займитесь своей башкой!», - высказалась звезда.

Напомним, Семенович прославилась благодаря участию в группе «Блестящие». Она выступала в коллективе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008-м исполнительница ушла из группы и начала сольную карьеру. Она выпустила дебютную сольную пластинку «Слухи». С 2004 года Семенович также принимает участие в съемках в кино.

Ранее Анна Семенович пожаловалась, что ее «облепило» герпесом после татуажа.

Также Семенович рассказала, что ждет певицу Алсу после развода с мужем.