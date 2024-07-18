«Облепило герпесом»: Анна Семенович пожаловалась на проблемы с губами после татуажа

Певица Анна Семенович пожаловалась на осложнения, начавшиеся после перманентного макияжа губ. Артистка призналась, что ее «облепило» герпесом.

«Меня мастер по татуажу предупредила, что перед тем, как делать перманент на губы, надо пропить за три дня лекарства от герпеса. Естественно, я послушала и забыла про эту рекомендацию. На третий день меня облепило герпесом. Хорошо, что сегодня нет съемок», - разоткровенничалась Семенович в своем блоге.

При этом она подчеркнула, что сама виновата в произошедшем, так как пренебрегла советами мастера и начала принимать препараты слишком поздно, когда герпес уже проявился.

«Но цвет губ мне очень нравится, я довольна», — поделилась исполнительница.

Ранее Анна Семенович после скандала с женой своего нового возлюбленного позволила себе расслабиться и выпить несколько бокалов вина. С сильным похмельем она отправилась в салон красоты на татуаж бровей и губ. 46-летняя артистка показала свое лицо после процедуры и заверила, что вскоре макияж станет менее агрессивным.