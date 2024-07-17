Анна Семенович раскрыла, что ждет Алсу после развода с мужем

Громкий развод Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака стал предметом активного обсуждения в СМИ. В конце мая исполнительница хита «Зимний сон» внезапно объявила о разрыве с мужем. По слухам, причиной расставания супругов стали многочисленные измены предпринимателя. Коллега по цеху певицы, певица Анна Семенович считает, что артистка сможет встретить достойного мужчину, с которым она будет счастлива.

Экс-солистка «Блестящих» назвала Алсу прекрасной артисткой, благородной, красивой и утонченной женщиной. Семенович отметила, что скандалы в шоу-бизнесе всегда обходили певицу стороной. Она призналась, что считала Абрамова и Алсу красивой парой с чудесными детьми, но развод может случиться даже в тех браках, где с виду царит гармония, говорит Анна.

Исполнительница считает, что после развода артистка снова сможет обрести семейное счастье — в этом у Семенович нет сомнений, ведь Алсу очень хорошо выглядит в 41 год.

«Что может помешать красивой успешной женщине построить свое личное счастье еще раз? У нас в стране разве существует какое-то ограничение на количество браков? Два человека приняли решение расстаться, так бывает», — приводит слова звезды Voice.

Анна от всей души пожелала Алсу женского и семейного счастья.

Ранее Алсу заявила, что решилась на сольный концерт после расставания с мужем. Артистка анонсировала выступление в соцсети.