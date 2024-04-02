«Заглушала все эти состояния»: названа причина алкоголизма Либерж Кпадону

Парапсихолог Джулия Лу заявила, что Либерж Кпадону уходила в запои и страдала депрессией. Об этом сообщает Kp.ru.

В марте 2024 года стало известно о смерти Либерж Кпадону. Экс-участница «Дома-2» была обнаружена мертвой в своей квартире. Телеведущий Андрей Черкасов заявил, что умершая имела проблемы с алкоголем. Парапсихолог Джулия Лу, приятельница Либерж, подтвердила новость о ее вредной привычке. По словам Лу, Кпадону «очень много пила» и уходила в запои из-за проблем в личной жизни.

«Неудачи в личной жизни впоследствии привели к глубокой затяжной депрессии, но она отказывалась это признавать. Сначала она заглушала все эти состоянии алкоголем, а потом появились и тяжелые препараты», — рассказала Джулия.

Последняя встреча Лу и Кпадону была год назад. Парапсихолог приходила на шоу в качестве эксперта и уже тогда заметила «странное» поведение Либерж.

Ранее ведущий «Дома-2» Антон Беккужев заявил, что Либерж Кпадону 10 лет назад потеряла ребенка. Антон, как и Джулия, указал на проблемы в личной жизни умершей. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось о том, что экс-муж Либерж Кпадону отреагировал на смерть звезды «Дома-2».