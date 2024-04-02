Ведущий «Дома-2» Беккужев заявил, что Кпадону 10 лет назад потеряла ребенка

Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев заявил, что Либерж Кпадону 10 лет назад потеряла ребенка. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

По словам Антона, последняя его встреча с Либерж состоялась летом 2023 года. Тогда она вернулась на «Дом-2», чтобы найти любовь. Телеведущий отметил, что Кпадону находилась в эмоциональном кризисе, хотя ей еще не диагностировали проблемы с легкими.

«Либерж хотела выйти замуж, стать матерью, но из-за того, что у нее не сложилась женская доля, она чувствовала подавленность и одиночество. А еще она рассказывала о том, что десять лет назад была беременна и потеряла ребенка», — рассказал Антон.

У Антона не было дружеских отношений с умершей, поэтому он не знал, что с ней происходит. При этом телеведущий с досадой отметил, что многие не замечали тяжелого состояния Либерж в последние месяцы ее жизни.

«Многие видели, что Либерж проходила лечение. Страшно, что близких не было рядом», — резюмировал Антон.

Ранее соседка Либерж Кпадону по палате рассказала о последних днях ее жизни. Подробности смотрите в этой новости.