«Очень странно»: Экс-муж Либерж Кпадону отреагировал на смерть звезды «Дома-2»

Бывший муж экс-участницы «Дома-2» Либерж Кпадону Евгений Рудневый высказался о ее смерти. Его слова приводит Super.

По словам мужчины, он более семи лет не поддерживал связь с экс-супругой, поэтому не знал о ее проблемах со здоровьем. Он также удивился отношению родителей Кпадону к бывшей участнице «Дома-2»

«Я с Либерж лет 7–8 назад общался. Знаете, я думаю, сейчас нет смысла разговаривать о проблемах, которые у нее были, потому что человека уже нет. Должна была ли вообще проходить эта операция, может, ее и не было, никто не знает. Очень странно, что родители ее с ней месяц не общались», - поделился Евгений.

Напомним, о смерти Либерж Кпадону стало известно накануне. Экс-участница «Дома-2» была найдена мертвой в собственной квартире. Ее тело пролежало там 41 день. Информацию о смерти знаменитости подтвердила Алиана Устиненко.

Позднее смерть Кпадону прокомментировала ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева. По ее словам, скончавшаяся девушка никогда не жаловалась на здоровье, а также регулярно удивляла окружающих своей энергией и целеустремленностью.