«Заехали за кофе, поженились»: Дайнеко показала свидетельство из ЗАГСа

Популярная певица Виктория Дайнеко отправилась вместе с возлюбленным в ЗАГС. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Известно, что с весны 2022 года исполнительница состоит в отношениях с геологом Романом, чью личность долгое время тщательно скрывала от подписчиков. В минувшем году звезда спровоцировала слухи о свадьбе, появившись на публике с кольцом на безымянном пальце. Тем не менее кольцо, как выяснилось позднее, было не обручальным.

С того момента поклонники певицы регулярно спрашивают у нее, когда же она официально узаконит свои отношения с новым избранником. Накануне знаменитость решила обрадовать фолловеров, показав свидетельство из ЗАГСа. Правда, представленный документ не имеет юридической силы, поскольку сделан в развлекательном аппарате для влюбленных, который выдает свидетельство о браке и обручальные кольца.

«Заехали за кофе, поженились», — подписала снимок Дайнеко.

Ранее Виктория Дайнеко призналась, что чуть не подралась с незнакомцами в клубе.

Также Дайнеко поделилась результатами похудения, снявшись в обтягивающем платье.