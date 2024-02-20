«Счастливый человек»: Виктория Дайнеко поделилась результатами похудения, снявшись в платье

Певица Виктория Дайнеко поделилась результатами похудения, снявшись в обтягивающем платье. Победительница «Фабрики звёзд-5» опубликовала в своем Telegram-канале кадры с преображением.

«Счастливый человек, который наконец с легкостью застегнул платье перед выходом на сцену», — написала артистка.

По словам Виктории Дайнеко, за время новогодних праздников она набрала два килограмма. Певица призналась, что похудела с помощью болезненного, но эффективного массажа. Певица также рассказывала, что 10 лет борется с аутоиммунным заболеванием, поэтому у нее периодически отекает низ живота.

Напомним, Виктория Дайнеко растит восьмилетнюю дочь от музыканта Дмитрия Клеймана, с которым развелась в 2017 году. Артистка скрывает имя дочери и не публикует фото с ней в соцсетях. Как объясняла звезда, она не собирается «выставлять напоказ» ребенка и вмешиваться в его судьбу.

Ранее сообщалось о том, что Виктория Дайнеко приняла решение не делать пластические операции.