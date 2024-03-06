«Начал приставать»: Дайнеко чуть не подралась с незнакомцами в клубе

Певица Виктория Дайнеко рассказала, что чуть не подралась с незнакомцами в клубе. Звезда хотела спасти подругу от парня, который начал к ней приставать. Об этом она сообщила в соцсетях.

Исполнительница отметила, что все произошло в заведении, куда они пришли потанцевать под Федю Фомина. Виктория была с подругами со своим парнем. В какой-то момент она увидела, что подруга находится в беде.

«В процессе какой-то парень начал приставать к подруге, и она сигнализировала, что ее нужно спасать, я тут же ринулась к ней навстречу, но оказалась в тисках друга того странного, кто приставал к ней. Мои слова убрать руки немедленно не сработали, в более грубой форме тоже, тогда пришлось отбиваться руками», – поделилась Виктория.

Звезда отметила, что ее отпустили, но она была в шоке от наглости мужчины и вылила на него бокал шампанского.

«После чего его ребята всей компанией пытались подраться с моим парнем, но им не удалось, так как охрана нас спасла», — добавила артистка.

Дайнеко призналась, что все завершилось без последствий, но она доехала домой в плохом настроении из-за случившегося.

Напомним, что в 2023 году певица начала встречаться с геологом, чье имя она не раскрывает, но иногда делится с ним фотографиями и появляется с ним на публике. В интервью она рассказала, что они познакомились в социальных сетях, причем инициатива проявилась с ее стороны. По словам певицы, ее новый избранник – серьезный и интеллигентный человек, с которым приятно общаться.

У Виктории есть восьмилетняя дочь от музыканта Дмитрия Клеймана. Певица развелась с мужем в 2017 году и до января 2022 года не требовала алименты, но затем подала иск в суд. Она отметила, что способна сама обеспечить своего ребенка, но это стало «делом принципа». По ее мнению, музыкант своим поведением дает плохой пример мужчинам.

Ранее дочь Виктории Дайнеко убедила мать сменить ее фамилию.