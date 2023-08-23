Задолженность Филиппа Киркорова по налогам составляет более трех млн рублей. Об этом информирует Telegram-канал Звездач.

В распоряжение источника попала информация о долгах исполнителя хита «Зайка моя» перед ФНС. Сообщается, что задолженность артиста составляет 3 миллиона 324 тысячи рублей 13 копеек.

Напомним, что два года назад у Киркорова уже возникали финансовые проблемы. Тогда его компания задолжала латвийскому банку 140 миллионов рублей.

К слову, ни певец, ни его представители никак не комментировали сообщения СМИ. На данный момент артист и его наследники наслаждаются отпуском в Греции.

Ранее мы писали о том, что дети Филиппа Киркорова напуганы его странным поведением. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Никита Джигурда отказался подписывать кабальный контракт на 1 млн долларов с ТВ.