«Папа сошел с ума»: дети Филиппа Киркорова напуганы его странным поведением

Дети Филиппа Киркорова заперлись от него на вилле в Греции. Об этом сообщает издание «7Дней.ru» со ссылкой на личный блог певца.

В начале июля 2023 года артист вместе с наследниками отправился на отдых в Грецию. Уже два месяца звездное семейство проживает на роскошной вилле и пока о возвращении в РФ не раздумывает. Филипп регулярно показывает кадры с курорта и делится своими впечатлениями. На этот раз Киркоров опубликовал ролик, во время которого он пожаловался на детей.

Как выяснилось, звездный отец решил весело провести время с детьми. Однако в процессе игры Мартин и Алла-Виктория решили запереться от него на роскошной вилле.

«Спасите, наш папа сошел с ума. Это очень страшно», — высказались наследники Филиппа.

К слову, сам певец никак не отреагировал на слова детей.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров не хочет возвращаться в Россию после отдыха в Греции. Подробности смотрите в этой статье.

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