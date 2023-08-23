«Играл роль юродивого»: Никита Джигурда объяснил свой уход с ТВ

Никита Джигурда отказался подписывать кабальный контракт на 1 млн долларов с ТВ. Об этом сообщает издание aif.ru.

В беседе с журналистами артист признался, что стал персоной нон грата для отечественного ТВ. Как выяснилось, несколько лет назад Никита отказался подписывать пятилетний контракт, согласно которому ему обещали 1 млн долларов в год. Взамен от Джигурды потребовали 20 выступлений в месяц на разных площадках. По словам знаменитости, из него хотели сделать «символ России». Однако, по контракту, песни для концертов определял продюсерский центр.

«Я отказался, потому что прямым путем идти опасно. Я играл роль современного юродивого, используя энергию, которую пробудил в себе через молитвы и голодание», — высказался Джигурда.

Также артист добавил, что стал играть роль «городского сумасшедшего», поскольку молодое поколение потеряло к нему интерес.

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