Задолжавшая налоговой Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье за 95 млн

Задолжавшая налоговой Елена Темникова продала коттедж в Подмосковье. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.

По данным издания, экс-солистка группы SEREBRO продала свой роскошный дом в поселке «Усадьба Жодочи» в Подмосковье за 95 миллионов рублей.

Оказалось, что свой особняк площадью 504 квадрата на участке в 17 соток Темникова выставила на продажу в середине июня прошлого года, а уже спустя четыре месяца ей удалось найти покупателей.

В октябре 2024 года артистка продала трехэтажный дом с шестью просторными спальнями, террасой и паркингом на пять авто. В особняке была установлена новая система охраны и «умный дом». Проект коттеджа был разработан с дизайном от немецких специалистов.

Кроме того, появились новости о том, что продажа дома была связана с финансовыми проблемами супруга Темникой бизнесмена Дмитрия Сергеева, на которого был наложен арест после исков от банка: сейчас он должен около 800 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что счета Елены Темниковой могут заблокировать из-за огромного долга.

Также сообщалось, что сестра Елены Исинбаевой прокомментировала долги спортсменки.