Счета певицы Темниковой могут заблокировать из-за огромного долга

Бывшая солистка группы Serebro Елена Темникова накопила большой долг перед налоговой. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, она должна ФНС 1 млн 720 тысяч рублей. Если певица не оплатит сумму, то ее счета могут заблокировать.

По данным источника, исполнительница может погасить долг с помощью трети своего гонорара за выступление. Журналисты выяснили, что Темникова берет за корпоратив 5,5 млн рублей. У нее стандартный райдер, включающий солидные опции, такие как: двухместный люкс с балконом или террасой в пятизвездочном отеле, оплаченный мини-бар и Maybach не старше 2019 года выпуска.

В гримерной она просит предоставить ей Hennessy VS 0,75 и две шоколадки.

Напомним, что ранее у ее мужа-бизнесмена арестовали имущество из-за неуплаты по кредитам. На данный момент Дмитрий Сергеев должен около 800 тысяч рублей. Он имел несколько бизнесов в разных сферах, но большинство ликвидированы.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Лариса Гузеева должна налоговой более 1 млн рублей. Звезда «Жестокого романса» уже попадала в поле зрение налоговиков в 2023 году.