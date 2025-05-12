Сестра Исинбаевой прокомментировала долги спортсменки

Сестра двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой прокомментировала информацию о ее долгах за ЖКХ. Родственница знаменитости ответила корреспонденту 360.ru, что все должно быть погашено.

Напомним, что 12 мая в СМИ обсуждали долги Исинбаевой. Как сообщал Telegram-канал SHOT, женщина задолжала по коммунальным платежам 400 тысяч рублей. Платежи относятся к двум квартирам знаменитости – в ЖК «Дом в Сокольниках» и ЖК «Акватория».

Сестра спортсменки коротко высказалась о ситуации.

«Задолженности никакой нет у Елены. Все должно быть погашено», — рассказала родственница звезды.

Напомним, что олимпийская чемпионка несколько лет не живет в России, а переехала в Испанию. Там у нее есть роскошный пентхаус и две виллы.

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