Задержанный в аэропорту актер Ткачук зарабатывает миллионы на необычном бизнесе

Актер Евгений Ткачук зарабатывает более двух миллионов рублей в год на необычном бизнесе. Как выяснил Telegram-канал «Звездач», звезда сериала «Король и Шут» является основателем и художественным руководителем частного конно-драматического театра «ВелесО».

По данным источника, за год выручка проекта составила 2,6 миллиона рублей, а прибыль – 163 тыс. рублей.

Напомним, что на днях Ткачук оказался в центре скандала после задержания в аэропорту Пулково. У мужчины обнаружили сверток с неизвестным веществом и курительную трубку.

Звезда собирался улететь в один из городов России из Петербурга, но привлек внимание правоохранителей. Его доставили в полицию для выяснения деталей, а после отправили на медосвидетельствование. Сейчас артист на свободе, он был отпущен из отделения под подписку о невыезде.

Ранее мы писали о том, что в отношении актера возбудили два уголовных дела – о контрабанде и хранении наркотиков.

Также стало известно о том, почему певец Андрей Губин остался один. Продюсер признался, что артист так и не создал семью по одной причине, она связана с творчеством исполнителя, которому требовалось вдохновение.