Отпущен под подписку о невыезде: в отношении актера сериала «Король и Шут» Ткачука завели два уголовных дела

Следователи возбудили два уголовных дела в отношении актера Евгения Ткачука. Накануне его задержали со свертком и курительной трубкой в Пулково. Содержимое свертка оказалось наркотическим веществом, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По данным СМИ, уголовные дела в отношении актера сериала «Король и шут» были возбуждены по статьям о хранении и контрабанде наркотиков. Запрещенные вещества обнаружили у Евгения в аэропорту Пулково.

Ткачук собирался улететь в один из городов России из Петербурга, но привлек внимание правоохранителей. Его доставили в полицию для выяснения деталей, а после отправили на медосвидетельствование. Сейчас артист на свободе, он был отпущен из отделения под подписку о невыезде.

Ранее рэпера Славу КПСС обвинили в пропаганде наркотиков. Ее обнаружили в клипе под названием «Кайфоград».