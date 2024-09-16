«По-другому новые песни не рождались»: продюсер Александр Яковлев рассказал, почему Губин остался один

Отношения певца Андрея Губина с девушками начинались идеально. Так по крайне мере видел сам артист, однако потом он почему-то резко разочаровывался в половинках. Продюсер Александр Яковлев считает, что исполнитель мог намеренно разрывать с возлюбленными, передает «7Дней.ru».

У Губина были разные девушки. Однако всех их ждал один финал. Певец даже не смог сойтись со своей личной помощницей, хоть она и была супер неконфликтным человеком. Они до сих пор поддерживают общения, но о чувствах больше никакой речи нет. Возможно, по словам Яковлева, Губин бросал своих партнерш для создания определенного настроения.

«Возможно, он намеренно себя накручивал, так как по-другому новые песни не рождались. Он так и не смог создать семью, которая бы его устроила», — отметил Александр.

Ранее сваха Осипова заявила, что Андрей Губин ищет молодую девушку. Певцом, как она считает, движет ностальгия.