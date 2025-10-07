«Зачем в медиа больной человек?»: Шаляпина призвали убрать со сцены после шутки про ребенка

Виталий Бородин призвал убрать со сцены Прохора Шаляпина после шутки в адрес ребенка. Об этом сообщает «Абзац».

Прохор Шаляпин угодил в скандал после неудачной шутки в адрес ребенка. Мальчик поинтересовался у артиста, работал ли он когда-то грузчиком, на что Шаляпин ответил: «Нет, это я оставил для тебя».

Узнав о высказывании Прохора, глава ФПБК призвал отменить певца. Бородин отметил, что оскорбление ребенка является недопустимым. Также он считает, что Шаляпин пропагандирует безработицу и альфонство.

«Прохора Шаляпина нужно в срочном порядке обследовать. Я не могу даже прокомментировать вещи, которые он несет в массы. Популяризация отдыха с бабулями, безработицы и альфонства. Со сцены его необходимо убрать. Зачем нам в медиа больной человек? У нас таких хватает», — высказался Бородин.

Сам Прохор считает, что в его шутке не было ничего обидного. Комментарий артиста о скандале читайте в этой новости.

