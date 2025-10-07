«Какая-то провокация»: заплаканная певица Слава ответила, винит ли Соседова в нервном срыве

Певица Слава сообщила, что у нее произошел нервный срыв не из-за Сергея Соседова. Артистка прокомментировала скандал с музыкальным критиком в соцсети.

Певица не раз выходила на связь с подписчиками в заплаканном виде и жаловалась на предательство близких. Слава говорила, что окружена людьми, которые потребительски к ней относятся. Многие решили, что причиной нервного срыва артистки стал Соседов, обругавший ее творчество. По словам Сергея, Слава — «певица одного хита», поэтому ей нужно уйти со сцены.

В личном блоге артистка отметила, что критик не виновен в ее состоянии. Более того, Слава утверждает, что комментарий Сергея является фейком — на самом деле Соседов не высказывался плохо о ней.

«Многие думают, что со мной это случилось из-за Соседова, нет, это не из-за него. Это вообще ерунда. Оказывается, Соседов, говорят, вообще не писал этого, какая-то провокация. Ну хоть что-то хорошее в мире есть. Это из-за людей, которые со мной рядом: и на работе, и в семье, и дома», — высказалась знаменитость.

По словам Славы, она плачет двое суток, не переставая. Певица благодарна коллегам, которые позвонили ей и поддержали в непростой период.

