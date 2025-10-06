«Я и так максимально деликатно вел себя»: Прохор Шаляпин высказался о своей шутке в адрес ребенка

Артист Прохор Шаляпин прокомментировал разгорающийся в Сети скандал со своим участием после съемок шоу «Дети против». В проекте он пошутил над ребенком, что не понравилось многим зрителям, однако блогер отказался оправдываться. Об этом сообщает «Москва 24».

В рамках шоу Прохор отвечал на вопросы маленьких детей. Один из мальчиков поинтересовался, работал ли Шаляпин когда-нибудь грузчиком, на что тот ему ответил, что оставил эту вакансию для него. Пользователи посчитали, что артист повел себя некрасиво, и шутка была слишком жесткой для ребенка.

Журналисты связались с Прохором и попросили его прокомментировать ситуацию. Он же не нашел в своей шутке ничего плохого.

«Оправдываться мне не за что. Меня пригласили на юмористическое шоу. Там нужно было шутить. Я и так максимально деликатно вел себя с детьми, придраться не к чему», - заявил Шаляпин.

