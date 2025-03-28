«Зачем-то нужно трепать нервы ребенку»: адвокат Прилучного прокомментировала обвинения стороны Муцениеце

Адвокат актера Павла Прилучного высказалась о словах стороны его экс-супруги Агаты Муцениеце. Оксана Даниелова заявила в беседе с Ura.ru, что комментарий об охране, которую якобы нанял Павел для Тимофея, не соответствует действительности.

Напомним, что бывшие супруги продолжают выяснять отношения в суде. Так, они решают вопрос с сыном Тимофеем, который выбрал остаться жить у отца. Адвокат Агаты рассказала, что актрисе не дают общаться с наследником. И Павел якобы нанял охрану.

«Представитель Агаты дал удивительный комментарий о том, что у Тимофея есть охрана. Это не соответствует действительности. И делается ради того, чтобы подорвать репутационно авторитет Павла, ввести в заблуждение общественность и сместить фокус. Надо перекрывать историю о том, что мать не хочет общаться с ребенком», — прокомментировала это адвокат Прилучного.

По словам юриста, у актрисы есть все инструменты для того, чтобы встречаться с сыном и поддерживать общение, но она ими не пользуется. Она отметила, что Тимофей хочет общаться с мамой, но она должна принять его выбор жить с отцом.

Даниелова подчеркнула, что сын тяжело переживает происходящее.

«Зачем-то нужно трепать нервы ребенку. Тимофей невероятно обеспокоен, почему уже год игнорируют его мнение, когда все это закончится. Он максимально раздосадован сложившейся ситуацией. А еще он неоднократно говорил о том, что не хочет играть с мамой в идеальную семью, которую она пыталась демонстрировать на видео и фото. Однако его не слышали», – пояснила адвокат.

Она считает, что действия Муцениеце провоцируют реакцию ребенка на отчуждение.

Ранее мы писали о том, что Агата Муценице сняла видео после проигрыша в суде. На кадрах она крикнула на дочь, которая осталась жить с ней.