Агата Муцениеце отреагировала на выигрыш Павла Прилучного в борьбе за алименты

Московский суд удовлетворил жалобу Павла Прилучного на увеличение суммы алиментов. Его бывшая жена Агата Муцениеце не прокомментировала решение инстанции. Вместо этого в ее аккаунте появилось странное видео, которое, скорее всего, демонстрирует реакцию звезды на сложившуюся ситуацию.

Муцениеце опубликовала короткий ролик с дочкой, которая живет с ней. Сын Агаты, к слову, переехал к отцу. На видео девочка забежала к матери в комнату, а та при этом начала кричать. Рилс Муцениеце сопроводила текстом — «Мама: можешь подходить ко мне по любому вопросу. Также мама.»

Пользователи Сети высказались на эту тему. Некоторые из них даже пошутили, что таким образом Агата намекает Павлу, что он может забрать еще и дочь.

Ранее адвокат Александр Кудряшов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, почему суд встал на сторону Прилучного. По словам эксперта, дело не в том, что сын захотел жить с отцом.