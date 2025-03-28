Нанял охрану и сменил номер телефона: как Прилучный изолировал сына от общения с Муцениеце

Адвокат актрисы Агаты Муцениеце рассказала, как Павел Прилучный препятствует общению сына Тимофея с мамой. По ее словам, актер нанял охрану, которая физически не дает звезде «Закрытой школы» встречаться с мальчиком.

После очередного суда экс-супругов по поводу определения размера алиментов представитель Прилучного заявила, что Агата сама отказалась от общения с сыном. Юрист делилась со СМИ, что Тимофей много раз пытался писать маме и поздравлять ее с праздниками, но она ему не отвечала. Эту информацию опровергла адвокат Муцениеце.

«На протяжении восьми месяцев Павел чинит препятствия, изолировал Тимофея от общения с мамой. Он окружил его охраной, которая чинит физические препятствия в общении, сменил номер телефона, заблокировал Тимофея во всех возможных мессенджерах», - цитирует слова юриста StarHit.

Представитель Агаты подчеркнула, что Тимофей мог действительно сам принять решение жить с отцом, но никогда бы не захотел прекратить общение с матерью, бабушкой и другими родственниками. Адвокат считает, что мальчику навязали неприязнь к семье.

«Мы обращаемся к Павлу Валерьевичу с предложением быть более человечным к своему собственному ребенку», - заявила адвокат Агаты.

Напомним, что Тимофей живет с отцом с августа прошлого года. Дочь Прилучного Мия по-прежнему остается с Муцениеце.

Ранее Павел Прилучный выиграл суд с Агатой Муцениеце.