«Зачем рисковать?»: Екатерина Андреева удивила поклонников опасным отдыхом

Ведущая Екатерина Андреева рассказала об экстремальной поездке в Перу, об этом пишет Газета.Ru.

Знаменитость опубликовала в соцсетях видео из отпуска. Для отдыха Андреева выбрала Перу. На кадрах видно, как телеведущая стоит на подножке поезда во время того, как он едет. При этом одной рукой она держит телефон, а другой — шляпу.

«Вагончик тронется, перрон останется, и маленький поезд поедет по тропе инков высоко в горы. И будут танцы и костюмы и маски и будут звучать индейские мелодии — старинные и на новый лад, и через огромные окна будут открываться величественные виды гор и лесов», — подписала видео Андреева.

Многие поклонники забеспокоились за безопасность телеведущей: «Будьте осторожны», «Вывалиться из поезда на полном ходу было бы совсем не весело».

Екатерина Андреева редко появляется в сводках новостей. Так, последний раз ее имя мелькало в прессе после ДТП в центре Москвы. В аварию попал автомобиль, который когда-то принадлежал телеведущей.

Ранее мы писали о том, что суд в Анапе перенес заседание по иску к приемным родителям Дани Милохина. Новая дата рассмотрения иска уже назначена — это 16 октября.