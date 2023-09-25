Суд в Анапе перенес заседание по иску к приемным родителям Дани Милохина

Суд в Анапе перенес заседание по иску мэрии к приемным родителям блогера Дани Милохина. Напомним, в исковом заявлении содержится требование о сносе двух домов, принадлежащих семье.

О переносе заседания суда сообщает РИА Новости. Новая дата рассмотрения иска уже назначена – это 16 октября.

В качестве причины переноса названа неявка ответчика. Говорится, что привлеченное лицо находилось в больнице и не явилось к назначенному времени.

Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что власти города потребовали снести его дом и родительский. По словам мужчины, проблемы начались после возвращения тиктокера в Россию. Милохину планировали вручить повестку, говорит Тюленев, приходили полицейские. Однако дома его не застали. Тем временем помимо иска о сносе домов, власти закрыли продуктовый магазин Тюленева – бизнес, которым он владел. Адвокаты отказывают мужчине в помощи из-за страха.