«Зачем нам забугорное?»: Шнуров раскритиковал идею худеть на заграничном препарате

Российский певец Сергей Шнуров и группа «Ленинград» выпустили новую песню, посвященную теме похудения. Об этом сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте».

В новом треке упоминается российский препарат, который также используется и для лечения ожирения. По мнению Шнурова, в обществе сформировалась несправедливая ситуация, при которой большинство людей ассоциируют лечение лишнего веса только с зарубежным препаратом.

В комментариях фанаты выразили мнение, что привычка смотреть на все заграничное, как правило, необоснованна.

«Правильно, зачем нам забугорное, у нас свое, родное! Заводная все же мелодия, Зоя тоже тут супер!», «Ждем Тимати со своей версией», — написали юзеры.

Ранее Сергей Шнуров назвал шоу-бизнес «гадостью» и запретил детям слушать свои песни.

Также сообщалось, что Сергей Шнуров порвал юридические связи с бывшей женой Ольгой.