Сергей Шнуров назвал шоу-бизнес «гадостью» и запретил детям слушать свои песни

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что оберегает своих детей от влияния массовой культуры. Он признался, что запретил наследникам слушать даже свои песни.

«Я двоим маленьким детям ставлю только симфоническую музыку. Ну, нет, вру. Еще, конечно, "Бременских музыкантов". Я купил виниловую пластинку», - разоткровенничался Шнуров.

Музыкант назвал массовую культуру, к которой принадлежит сам, «гадостью», и заверил, что будет оберегать наследников от нее как можно дольше.

«Я их оберегаю пока от этого, потому что они еще это будут хлебать большой-большой ложкой», — заявил Шнуров в интервью на «Юмор FM».

Кроме того, музыкант признался, что кроме детей занят еще и воспитанием шести кошек и одного кота. По словам артиста, его питомцы отличаются хорошим поведением, благодаря его авторитету.

Напомним, 51-летний является отцом четверых детей. В 2018 и в 2022 годах у него родились двое малышей в браке с Ольгой Абрамовой. Кроме того, у певца есть 32-летняя дочь Серафима и 25-летний сын Аполлон.

Ранее Сергей Шнуров впервые рассказал о недуге, с которым живет уже 8 лет. По словам артиста, в 43 года у него появился шум в одном ухе. Чтобы избежать глухоты, он посетил многих врачей, но медицина не смогла решить проблему.