Сергей Шнуров порвал юридические связи с бывшей женой Ольгой

Налоговая ликвидировала фирму «Ленинград продакшн», собственником которой была бывшая жена певца Сергея Шнурова Ольга Абрамова. Все юридические связи музыканта с экс-супругой порваны.

Об этом пишет Kp.ru.

По его информации, профилями компании были творческая деятельность и деятельность в области искусства и организации развлечений – видимо, через нее хотели вести дела Шнурова, сообщает издание. Однако в 2024 году Ольга Абрамова сначала подала на развод, а после этого начался процесс ликвидации фирмы.

28 февраля компанию ликвидировали. Отмечается, что она была создана в 2020 году, уставной капитал составлял 100 тыс. рублей.

Только в 2021-м у фирмы зафиксировали прибыль в размере 17 тыс. рублей. В 2023-м за компанией числился убыток в 8 тыс.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что помирился со Шнуровым после скандала. Вместе с тем считать певца другом отказался – так же, как и называть врагом или «мерзавцем».