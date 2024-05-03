«Зачем мне свадьба?»: Прохор Шаляпин рассказал о новом романе

Российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин высказался на тему личной жизни. Соответствующее признание звезды прозвучало на съемках шоу «Это нормально?» для канала ТНТ.

«Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне сейчас свадьба?», — поделился артист.

При этом исполнитель отказался раскрывать личность новой избранницы.

Стоит отметить, что в конце апреля Шаляпин хвастался в соцсетях, что сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Тогда на опубликованном снимке музыкант держал свою избранницу за руку, на безымянном пальце которой красовалось большое кольцо.

Напомним, Прохор Шаляпин дважды состоял в официальном браке. С первой женой он расписался еще в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, которая была старше артиста на 27 лет.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что не завидует певцу Филиппу Киркорову и не хочет его хвалить.