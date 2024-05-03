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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 мая 2024, 10:21
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«Зачем мне свадьба?»: Прохор Шаляпин рассказал о новом романе

Певец Прохор Шаляпин признался, что его сердце сейчас занято.
«Зачем мне свадьба?»: Прохор Шаляпин рассказал о новом романе

© Starface.ru

Российский певец и телеведущий Прохор Шаляпин высказался на тему личной жизни. Соответствующее признание звезды прозвучало на съемках шоу «Это нормально?» для канала ТНТ.

«Я не влюблен, но мое сердце сейчас занято. Я в отношениях. Но зачем мне сейчас свадьба?», — поделился артист.

При этом исполнитель отказался раскрывать личность новой избранницы.

Стоит отметить, что в конце апреля Шаляпин хвастался в соцсетях, что сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Тогда на опубликованном снимке музыкант держал свою избранницу за руку, на безымянном пальце которой красовалось большое кольцо.

Напомним, Прохор Шаляпин дважды состоял в официальном браке. С первой женой он расписался еще в 18 лет. Второй супругой певца стала бизнесвумен Лариса Копенкина, которая была старше артиста на 27 лет.

Ранее Прохор Шаляпин рассказал, что не завидует певцу Филиппу Киркорову и не хочет его хвалить.