Прохор Шаляпин спровоцировал слухи о помолвке, выложив снимок с кольцом

Прохор Шаляпин спровоцировал слухи о помолвке, выложив в соцсетях снимок с кольцом.

Певец Прохор Шаляпин поделился с подписчиками фотографией, на которой он держит за руку девушку с кольцом на безымянном пальце. Артист подписал фото довольно скромно, намекнув на то, что сделал предложение руки и сердца.

«Он сказала — да!» — написал он.

Однако публикация провисела в блоге артиста всего час — после этого он удалил пост. Подписчики Шаляпина успели предположить, кто мог бы стать его возлюбленной: «Рука молодая», «Лишь бы не Волочкова!».

Сам Шаляпин пока хранит молчание и никак не комментирует удаленную фотографию.

Напомним, Прохор Шаляпин дважды состоял в официальном браке. С первой супругой он поженился еще в 18 лет. Второй женой певца стала предпринимательница Лариса Копенкина, которая была старше Прохора на 27 лет.

Ранее мы писали о том, что Прохор Шаляпин не завидует Филиппу Киркорову и не хочет его хвалить.