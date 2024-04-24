Прохор Шаляпин заявил, что не завидует Филиппу Киркорову и не хочет его хвалить

Певец Прохор Шаляпин высказался о мозгах и мышлении своего коллеги Филиппа Киркорова. Он заявил, что не завидует ему и не хочет хвалить.

Комментарий музыканта приводит NEWS.ru.

Шаляпин стал гостем на дне рождения юмористки Жени Искандаровой. Он назвал Киркоров «очень талантливым человеком». Артисту «многому хотелось бы научиться в плане психики». Однако он отметил, что это мозг, данный природой.

Говоря о мышлении Киркорова, Шаляпин отметил, что певец видит мир в 100D в отличие от других, которые видят в 3D.

«Я не хочу его хвалить, не хочу ничего плохого говорить. Я не завидую ему, завидую каким-то качествам», - сказал Шаляпин.

Размышляя о внешности Киркорова, Шаляпин отметил, что и ему природа «тоже много чего дала». Певцу «не так много надо», хочется круизы и отдых.

Ранее Киркоров рассказал о здоровье 91-летнег отца Бедроса и поделился мнением о его новой помощнице Татьяне.