«Забыла это все как страшный сон»: Наталия Власова рассказала о жизни после сердечного приступа

Певица Наталия Власова рассказала о том, как живет после сердечного приступа. Напомним, что она попала в больницу в прошлом году и некоторое время находилась в реанимации в искусственной коме. Как оказалось, после случившегося артистка не стала себе отказывать в удовольствиях и придерживаться лишь здорового образа жизни. В беседе с mk.ru она призналась, что сейчас находится в «во всех тяжких».

По словам Власовой, о здоровье она говорить не любит, так как считает, что обсуждениями может притянуть несчастье. Вспоминать о прошлогодней операции она также не желает, поэтому просто продолжает жить.

«Знаете, забыла это все как страшный сон. Могу сказать, что после этой истории ты ценишь каждый день, каждую минуту ярче и острее. <…> Если честно, сейчас я во всех тяжких», - поделилась певица.

Несмотря на то, что в еде Наталия себе не отказывает, алкогольные напитки она оставила в прошлом. Причем с болезнью это не связано. Она заявила, что сама дошла до «стадии удовольствия», когда ей хорошо и весело без спиртного.

Также сейчас артистка занимается спортом. Три раза в неделю она ходит на йогу и танцует.

Ранее Наталия Власова рассказала, кто разрушил ее брак.