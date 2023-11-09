«Стала женой моему мужу»: Наталия Власова рассказала, кто разрушил ее брак

Певица Наталия Власова сообщила, что развелась с мужем из-за влияния мамы. Артистка поделилась откровением в эфире шоу «PROжизнь».

В 2018 году Наталия Власова рассталась с супругом Олегом Новиковым. Пара была вместе 20 лет. Спустя годы артистка впервые рассказала о причинах развода.

Как выяснилось, после рождения ребенка в паре пропал страсть, и между супругами установились только дружеские отношения. Кроме того, в какой-то момент Власова отдалилась от семьи, вот почему ее мама стала выполнять роль жены для Олега.

«Постепенно мама стала женой моему мужу. Она весь быт взяла на себя. Я могла не видеть мужа сутками», — высказалась знаменитость.

По словам Наталии, в сложившейся ситуации их с мужем объединяла лишь ответственность перед ребенком. В 2018 году супруги развелись без скандалов и упреков. Артистка не скрывает, что тяжело пережила расставание. При этом она убеждена, что правильно поступила, уйдя от мужа.

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