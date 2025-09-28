«За вещами нужно следить»: Мария Погребняк столкнулась с хейтом из-за воспитания годовалого сына

Марию Погребняк раскритиковали за воспитание годовалого сына, которого она с детства приучает к порядку в доме.

Блогерша опубликовала в личном блоге видео, в котором она показала, как приучает своего самого маленького наследника Володю убирать игрушки на место.

На кадрах видно, как Мария вместе с малышом складывает предметы в коробку, а ребенок внимательно слушает и выполняет просьбы мамы. Подписчики отметили, что Володя выглядит сосредоточенным и старается повторять действия взрослого.

Сама Мария пояснила, что это часть ее воспитательного подхода.

«Почему я заставила Вову убирать игрушки до года? Это тема противоречивая для многих и часто вызывает стычки с бабушками “он же ещ маленький!”. Я убедилась: приучать к порядку нужно как можно раньше. Это больше не про уборку, а про ответственность. Когда малыш складывает кубики в коробку, он усваивает, что за своими вещами нужно следить», — написала Погребняк.

Однако многие подписчики Марии удивились строгости матери по отношению к самому младшему сыну. Они уверены, что воспитание «с раннего возраста» может оказаться слишком жестким:«Подростком он все равно перестанет слушаться», — написали в комментариях. Другие же поддержали Марию, отметив, что привычки, заложенные в детстве, помогают воспитать самостоятельность и дисциплину.

