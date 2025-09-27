Сыновья Марии Погребняк от первого брака переехали жить к ее родителям: известна причина

Мария Погребняк призналась, что трое ее сыновей от первого брака с футболистом Павлом Погребняком живут с бабушкой и дедушкой. Блогер вышла замуж за бизнесмена Игоря Головинского и родила четвертого сына Владимира.

По словам Марии, старшие дети Артем, Павел и Алексей сами приняли решение переехать, так как в квартире идет ремонт.

«Дети сейчас живут у моих родителей, потому что до школы и до секций им идти всего пять минут», — рассказала Погребняк в своем Telegram-канале.

При этом Мария подчеркнула, что сыновья временно сменили местожительства. Как только ремонт в ее большой квартире будет завершен, семья вновь объединится.

Ее старший сын Алексей занимается теннисом и тренируется до 22:00, Павел посещает баскетбол и плавание, а Артем профессионально увлекается футболом.

Кроме того, мама Марии прекрасно готовит и проводит с подростками много времени.

Ранее Мария Погребняк рассказала, что платит няне в 800 рублей в день. Блогер заверила, что помощница ей нужна не всегда, так как она сама занимается воспитанием маленького сына.