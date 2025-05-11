«За руку придерживает»: Брутян раскрыла, как к ней относится сын Муцениеце и Прилучного

Зепюр Брутян раскрыла, как к ней относится сын Агаты Муцениеце.

Сейчас Павел Прилучный отдыхает вместе с супругой и сыновьями в Таиланде. Звездная пара делится со своими поклонниками тем, как проходит их отпуск.

Зепюр в очередной раз решила доказать, что у нее сложились теплые отношения с сыном Муцениеце. Актриса опубликовала в личном блоге видео, на котором была запечатлена вся семья. Брутян предстала в стильном светлом полупрозрачном сарафане, Павел выбрал повседневный образ с футболкой и брюками, а Тимофей решил надеть на себя шорты и майку.

В видео вся семья спускалась по лестнице. Павел нес сына Микаэля на руках, а Тимофей удерживал супругу отца за руку, чтобы та не упала.

«Когда в кадре — любовь, солнце и немного тайской магии», — трогательно высказалась Брутян в социальных сетях.

Поклонники заметили, что в семье сложилась дружественная атмосфера, а также оценили поступок Тимофея: «Тимоха вообще молодец, за руку вас придерживает. Ваша семья — просто загляденье». Кроме того, подписчики Брутян пошутили, что экс-супруге Прилучного лучше такие кадры не видеть: «Не показывайте это видео только Агате».

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности.

Также сообщалось, что Ксения Собчак вдохновила Агату Муцениеце на развод с Павлом Прилучным.