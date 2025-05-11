Заметели округлившийся живот: Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности

Агата Муцениеце спровоцировала слухи о беременности от Петра Дранги.

Экс-супруга Павла Прилучного опубликовала в личном блоге видео, в котором она предстала в свободном наряде: в голубой рубашке, джинсах и белой куртке. Из акссесуаров актриса выбрала солнцезащитные очки.

Благодаря такому образу Агате удалось скрыть свою фигуру. Но затем она решила попозировать и покружиться перед камерой на ветру, из-за чего поклонники заподозрили ее в беременности, так как заметели округлившийся живот.

Кроме того, ранее актриса сообщила о временном уходе из театра-кабаре.

Напомним, что сейчас Агата Муцениеце сейчас состоит в отношениях с музыкантом Петром Дрангой, с которым она часто появляются на светских мероприятиях.

Недавно артистка раскрыла, что получила предложение руки и сердца от аккордеониста, опубликовав фото с букетом и помолвочным кольцом. Теперь пара готовится к свадьбе.

Ранее мы писали о том, что бывший бойфренд Агаты Муцениеце отреагировал на ее помолвку.

Также сообщалось, что актриса Агата Муцениеце призналась в алкоголизме.