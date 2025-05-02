Собчак сказала, что вдохновила Муцениеце на развод с Прилучным

Журналистка Ксения Собчак прокомментировала новость о том, что аккордеонист Петр Дранга сделал предложение актрисе Агате Муцениеце. Ведущая призналась: именно она вдохновила знаменитость на развод с актером Павлом Прилучным.

Соответствующий пост появился в Telegram-канале СОБЧАК.

«Знаю, что когда-то для Агаты я послужила вдохновением не побояться развода и публично выйти из отношений, несмотря на весь последующий за этим хейт», - поделилась журналистка.

Также Собчак оценила пару Муцениеце и Дранги: она считает, что актриса и аккордеонист красиво смотрятся вместе.

«И, конечно, сейчас желаю ей только счастья. Согласитесь, очень красивая пара!» - поделилась Собчак.

2 мая Муцениеце сообщила в соцсетях, что получила предложение руки и сердца от возлюбленного. Актриса ответила Петру «да». Для нее это будет второй брак. От предыдущего у Агаты есть двое детей: дочь и сын.