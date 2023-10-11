За рубеж вывести не удастся: юрист рассказал о судьбе российского имущества Меладзе

После восьми лет совместной жизни продюсер Константин Меладзе и экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева развелись и задумались о разделе совместно нажитого имущества. При этом деньги от продажи российской недвижимости они не смогут вывезти за границу.

С начала этого года Меладзе дважды пытался продать особняк в Подмосковье, так как в 2022 году лишился вида на жительство в России. Весной он просил за элитную недвижимость 300 миллионов рублей, но после поднявшейся шумихи отказался от этой идеи. При этом в октябре ему якобы удалось продать дом уже за 350 миллионов рублей.

Как пояснил изданию «ДНИ.РУ» юрист по семейному праву, управляющий партнер ГК ЛИГАЛ Кирилл Гавриличев, даже если бывшие супруги договорятся о разделе вырученных от продажи российской недвижимости средств, потратить их за границей они не смогут из-за санкционных ограничений.

«В любом случае при попытке перевести или зачислить несколько сотен миллионов рублей даже в дружественный банк придется пройти сложную процедуру комплаенса и доказать законность происхождения денежных средств», — пояснил юрист.

Он также отметил, что совместно нажитое имущество разделяется либо на основании брачного договора, либо по соглашению. При этом семейное законодательство предполагает раздел в равных долях. Но даже если Меладзе и Брежневой удастся реализовать свое имущество, деньги они смогут потратить только на территории России.

Ранее мы писали, что Меладзе решил продать недвижимость в России и Италии и выплатить бывшей жене компенсацию. При этом не исключается, что Брежневой может достаться 175 миллионов рублей.