Константин Меладзе продал особняк в Подмосковье за 350 млн рублей

Певец и композитор Константин Меладзе продал свой дом, расположенный в престижном районе на Новорижском шоссе в Московской области. Недвижимость обошлась покупателю в 350 миллионов рублей.

По данным Telegram-канала Mash, артисту принадлежал коттедж в поселке «Миллениум парк» общей площадью 700 квадратов и 36 соток земли вокруг здания. Новому покупателю также достанется привезенная из Италии дизайнерская мебель ручной работы, а также полностью оборудованный современными тренажерами спортзал и хамам.

В настоящее время идет оформление сделки, одним из главных условий которой является полная конфиденциальность. При этом всей бумажной волокитой занимается престарелая мать Меладзе Нелли, так как сам артист долгое время находится за границей.

Впервые композитор решил избавиться от российской недвижимости в феврале 2023 года. Тогда он готов был расстаться с элитным особняком за 300 миллионов рублей, но позже объявление о продаже исчезло.

Напомним, что Константин Меладзе, являющийся гражданином Украины, лишился вида на жительство в России. Кроме того, он потерял статус индивидуального предпринимателя.

Ранее мы писали, что певица Вера Брежнева после восьми лет брака развелась с Константином Меладзе. Открыто называть причину расставания с музыкантом экс-солистка группы «ВИА Гра» отказалась, но призналась, что сильно переживает.