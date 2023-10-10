Развод с Верой Брежневой может обойтись Константину Меладзе в 175 млн рублей

Продюсер и композитор Константин Меладзе после развода с экс-солисткой группы «ВИА Гра» Верой Брежневой решил продать недвижимость в России и Италии. Неизвестно, когда пара рассталась, но в настоящее время они находятся в процессе раздела совместного имущества.

По данным издания «7Дней.ru», часть денег от продажи недвижимости композитор планирует выплатить бывшей жене. При этом не исключается, что Брежневой может достаться 175 миллионов рублей.

Известно, что дом в Тоскане Меладзе приобрел еще до женитьбы, поэтому Вера не может на него претендовать. При этом особняк в элитном районе Московской области общей площадью более 700 квадратных метров был куплен уже после свадьбы.

Композитор дважды пытался продать этот дом, так как в 2022 году лишился вида на жительство в России. Весной он планировал продать дом за 300 миллионов рублей, но после поднявшейся шумихи в СМИ отказался от этой идеи.

10 октября появилась информация, что Меладзе все-таки продал свой дом, расположенный в престижном районе на Новорижском шоссе в Московской области. Недвижимость обошлась покупателю в 350 миллионов рублей. При этом сделка проходила под контролем его 89-летней матери.

Позже в беседе с журналистами женщина заявила, что ничего о продаже дома не знает.