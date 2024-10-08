За нарушение условий прописан штраф: раскрыт райдер Андрея Макаревича*

Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) готов выступить перед россиянами за 10 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, певец и его группа «Машина времени» активно берут заказы на частные выступления. Макаревич* даже согласен спеть перед россиянами за 100 тыс. евро (10 млн рублей). За это он просит элитный отель с тренажерным залом и SPA, алкоголь в гримерную комнату, включая водку, вино и виски, соленья, нарезку и суточные в размере 100 долларов на человека.

Также Макаревич* требует список всех спонсоров мероприятия и отказывается общаться с прессой без согласования. За нарушения условий райдера прописаны штрафы до 50%.

Ранее представитель «Машины времени» раскрыл настоящее местонахождение Макаревича*. Подробности читайте в этой новости.

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*признан иноагентом на территории РФ