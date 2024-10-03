Представитель «Машины времени» раскрыл настоящее местонахождение Макаревича*

После ударов Ирана по Израилю многие российские звезды покинули страну в поисках более безопасного местожительства. Сообщалось, что лидер «Машины времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) уехал в США. Пресс-секретарь музыкального коллектива Антон Чернин опроверг эту информацию.

По словам Чернина, рок-музыкант находится у себя дома в Израиле. У Макаревича* все в порядке, и он готовится к выступлениям. В ноябре у артиста запланированы сольные концерты.

«Что касается помощи соотечественникам, Андрей Вадимович* наверняка это делает, но старается не афишировать такие вещи, поэтому подробностей я не знаю», — пояснил Абзацу пресс-секретарь коллектива.

«Машина времени» планирует дать концерты в декабре. Рокеры собирались выступить в Хайфе, Ашдоде и Тель-Авиве.

Напомним, в конце сентября Макаревич* вместе с с молодой женой Эйнат Кляйн уехал из Израиля в США. Супруги рассказали о своем путешествии в Сети. По-видимому, это была туристическая поездка.

*(признан иноагентом на территории РФ)