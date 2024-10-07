Константин Меладзе неожиданно передумал продавать виллу в Крыму

Продюсер Константин Меладзе неожиданно передумал продавать виллу в Гурзуфе и попросил риелтора снять объявление. Об этом сообщает Kp.ru.

Несколько дней назад СМИ обсуждали то, что уехавший из России один из братьев Меладзе пытается продать недвижимость в Крыму. По информации некоторых источников, он даже повысил на нее цену. Но на днях выяснилось, что Константин передумал продавать виллу.

«Да, сегодня этот объект попросили снять с продажи. А почему хозяин так решил, он нам не отчитывался», – заявила риелтор Юлианна Гаврилова, занимающаяся продажей недвижимости музыканта.

Оказалось, что теперь продюсер даже не хочет сдавать дом в аренду. До этого его можно было снять на семь дней за 500-700 тысяч рублей. Но предложение не было заманчивым, а желающих находилось не так много.

Напомним, что в 2022 году Меладзе переехал в Италию, а вилла осталась без хозяев. Два года мужчина пытался продать ее, но покупателей не нашлось. Он то снижал цену, то поднимал ее, но сделка так и не состоялась. Сам Константин никак не комментирует эту ситуацию. Он стал еще более замкнутым после развода с певицей Верой Брежневой, которая занималась интерьером особняка.

Ранее мы писали о том, что активисты общественного движения «Ветераны России» предложили композитору передать особняк в Крыму бойцам СВО и переделать территорию под санаторий. Константин Меладзе никак не комментировал предложение общественников.